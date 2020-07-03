Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек

Источник материала: ОНТ

В штате Бихар на востоке Индии как минимум 26 человек погибли от ударов молний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Hindustan Times.

Уточняется, что в Бихаре это уже третья подобная трагедия за последнее время. 25 июня от молний погибли 92 человека, 30 июня – еще 11.

Местные власти считают, что причина гибели людей от молний заключается в том, что жители штата продолжают работу в поле во время грозы.

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