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Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек
Источник материала: ОНТ
В штате Бихар на востоке Индии как минимум 26 человек погибли от ударов молний. Об этом
Уточняется, что в Бихаре это уже третья подобная трагедия за последнее время. 25 июня от молний погибли 92 человека, 30 июня – еще 11.
Местные власти считают, что причина гибели людей от молний заключается в том, что жители штата продолжают работу в поле во время грозы.
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В штате Бихар на востоке Индии как минимум 26 человек погибли от ударов молний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Hindustan Times. Уточняется, что в Бихаре это уже...
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