В Пинске велосипедисты тоже не дружат с... автомобилистами и тоже сталкиваются

Источник материала: Виртуальный Брест

В данной аварии девушка-велосипедист не пострадала. ГАИ на место происшествия не вызывалось.





Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным переходам (велодорожкам), скорость автомобиля должна быть минимальной, чтобы в случае необходимости вы успели остановить автомобиль. Кроме того, крайне важно быть максимально внимательным и осторожным на данных участках дороги. При осуществлении маневра поворота, когда одновременно для пешеходов и водителей горит разрешающий сигнал светофора, водитель должен пропустить пешеходов и только тогда продолжить движение.

Главное необходимо помнить, что пересекать проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу необходимо спешившись и убедившись в безопасности с велосипедом в руках перейти дорогу. Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!