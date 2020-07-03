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В Пинске велосипедисты тоже не дружат с... автомобилистами и тоже сталкиваются
03.07.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В данной аварии девушка-велосипедист не пострадала.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным переходам (велодорожкам), скорость автомобиля должна быть минимальной, чтобы в случае необходимости вы успели остановить автомобиль. Кроме того, крайне важно быть максимально внимательным и осторожным на данных участках дороги. При осуществлении маневра поворота, когда одновременно для пешеходов и водителей горит разрешающий сигнал светофора, водитель должен пропустить пешеходов и только тогда продолжить движение.
Главное необходимо помнить, что пересекать проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу необходимо спешившись и убедившись в безопасности с велосипедом в руках перейти дорогу. Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!
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В данной аварии девушка-велосипедист не пострадала. ГАИ на место происшествия не вызывалось. Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным...
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