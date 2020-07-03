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В Пинске велосипедисты тоже не дружат с... автомобилистами и тоже сталкиваются

03.07.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В данной аварии девушка-велосипедист не пострадала. ГАИ на место происшествия не вызывалось.

В Пинске велосипедисты тоже не дружат с... автомобилистами и тоже сталкиваются

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным переходам (велодорожкам), скорость автомобиля должна быть минимальной, чтобы в случае необходимости вы успели остановить автомобиль. Кроме того, крайне важно быть максимально внимательным и осторожным на данных участках дороги. При осуществлении маневра поворота, когда одновременно для пешеходов и водителей горит разрешающий сигнал светофора, водитель должен пропустить пешеходов и только тогда продолжить движение.

Главное необходимо помнить, что пересекать проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу необходимо спешившись и убедившись в безопасности с велосипедом в руках перейти дорогу. Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!

 
 
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  В данной аварии девушка-велосипедист не пострадала. ГАИ на место происшествия не вызывалось. Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным...
 
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