|
Александр Лукашенко: белорусы сделали исторический выбор в годы войны - поставили свою свободу выше жизни
Источник материала: ОНТ
3 июля Александр Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости заявил, что белорусский народ в годы Великой Отечественной войны сделал исторический выбор - поставил свою свободу выше жизни.
Также Президент подчеркнул, что именно поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на белорусской земле с первого и до последнего дня оккупации.
В знак того, что «Беларусь помнит» по главному проспекту столицы проходит масштабное патриотическое шествие.
Трансляцию можно смотреть на телеканале ОНТ. Эта акция – символ единения гражданского общества и вечной общенациональной благодарности белорусов поколению героев освободителей.
Колонна участников шествия ровно в 10:00 направилась в сторону площади Победы. Среди участников – тысячи минчан и гостей столицы. У многих в руках как символ благодарности и памяти – портреты героев-победителей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: белорусы сделали исторический выбор в годы войны - поставили свою свободу выше жизни
3 июля Александр Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости заявил, что белорусский народ в годы Великой Отечественной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)