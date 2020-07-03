Александр Лукашенко: белорусы сделали исторический выбор в годы войны - поставили свою свободу выше жизни

Источник материала: ОНТ

3 июля Александр Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости заявил, что белорусский народ в годы Великой Отечественной войны сделал исторический выбор - поставил свою свободу выше жизни.

Также Президент подчеркнул, что именно поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на белорусской земле с первого и до последнего дня оккупации.

В знак того, что «Беларусь помнит» по главному проспекту столицы проходит масштабное патриотическое шествие.

Трансляцию можно смотреть на телеканале ОНТ. Эта акция – символ единения гражданского общества и вечной общенациональной благодарности белорусов поколению героев освободителей.

Колонна участников шествия ровно в 10:00 направилась в сторону площади Победы. Среди участников – тысячи минчан и гостей столицы. У многих в руках как символ благодарности и памяти – портреты героев-победителей.





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