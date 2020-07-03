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Цены на продовольственное сырье начали расти в июне

03.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мировые цены на продовольствие впервые начали расти с начала 2020 года.

Как сообщает ФАО, в июне международные цены на продовольственные сырьевые товары выросли впервые с начала года в результате возобновления роста котировок на растительные масла, сахар и молочную продукцию. Однако на рынках зерновых и мяса цены в основном оставались под воздействием понижающего давления в условиях вызванной пандемией COVID-19 неопределенности на рынке.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживается динамика международных цен на наиболее широко торгуемые продовольственные сырьевые товары, составило в июне 93,2 пункта - почти на 2,4% выше показателя предшествующего месяца.

Индекс цен на растительные масла ФАО в июне прирос на 11,3% после падения в течение четырех месяцев подряд. Восстановление роста отражает главным образом резкое увеличение цен на пальмовое масло в связи с восстановлением в мире импортного спроса вслед за ослаблением в ряде стран мер, связанных с карантином COVID-19, и снижением опасений относительно возможного сокращения производства в условиях продолжительного дефицита рабочей силы мигрантов. Также выросли котировки цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масло.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 10,6% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен на нефть оказал сильное поддерживающее влияние на рынки сахара, подтолкнув сахарозаводы в Бразилии к тому, чтобы направить больше сахарного тростника на производство этанола вместо сахара, что тем самым сказалось на экспортном предложении сахара и ценах на него.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО с мая вырос на 4%, показав увеличение впервые после четырех месяцев неуклонного падения. В основе недавнего роста цен лежит возобновление импортного спроса на условиях спотовых поставок, особенно со стороны стран Ближнего Востока и Восточной Азии, вкупе с сезонным снижением предложения в Европе и ограниченным объемом свободного предложения в Океании. 

Индекс цен на зерновые ФАО с мая снизился на 0,6%. Понижающее давление на цены на пшеницу в июне отчасти обусловлено новыми урожаями в северном полушарии и улучшившимися видами на урожай в ряде основных стран-экспортеров, включая регион Черного моря.

Индекс цен на мясо ФАО с мая упал на 0,6%, и его среднее значение было на 6% процентов ниже показателя в июне 2019 года. Котировки цен на говядину и мясо птицы упали в основном вследствие увеличения экспортного предложения в основных регионах-производителях, тогда как в ценах на свинину наметился небольшой рост, главным образом в Европе, под влиянием ожиданий дальнейшего ослабления ограничений на рынке, введенных в связи с COVID-19.

 
 
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Мировые цены на продовольствие впервые начали расти с начала 2020 года.
 
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