Парень решил подшутить над своим котом. Лучше бы он этого не делал

Источник материала: Tut.by

Любите подшучивать над своими домашними животными? Будьте готовы к тому, что однажды они могут вам отомстить. Именно это и случилось с парнем из видео: он решил разыграть своего кота и нарвался на последствия. Посмотрите, что произошло.