|
Парень решил подшутить над своим котом. Лучше бы он этого не делал
Источник материала: Tut.by
Любите подшучивать над своими домашними животными? Будьте готовы к тому, что однажды они могут вам отомстить. Именно это и случилось с парнем из видео: он решил разыграть своего кота и нарвался на последствия. Посмотрите, что произошло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот был настроен слишком серьезно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)