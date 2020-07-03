Источник материала: Ежедневник

3 июля Беларусь отмечает День Независимости, который после референдума 1994 года приурочен к дню освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

По случаю Дня независимости президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с поздравлениями к народу.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история - постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития.

Символично, что главный праздник страны - еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин», - заявил Александр Лукашенко.

На праздник в Минске, в областных и районных центрах запланированы массовые мероприятия с участием представителей вертикали и белорусских артистов.

В Минске также пройдет патриотическое шествие "Беларусь помнит!", в котором примет участие и глава государства с сыновьями. Вместе с ними по главному проспекту пройдут ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.

По проспекту Независимости участники шествия следуют к площади Победы, где к подножию монумента - к вечному огню - будет возложена гирлянда цветов.