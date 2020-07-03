Один дома: камера сняла, чем занимался французский бульдог, пока хозяин ходил в магазин (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

YouTube-блогер Дмитрий Крашенников показал, чем занимается его французский бульдог по имени Олег, пока находится один дома. Мужчина установил по квартире камеры, а сам ушел в магазин.

Как видно на видео, пес не стал терять время и в отсутствие человека занялся своими бульдожьими делами. Олег утащил хозяйский кроссовок и собственный поводок. Когда Дмитрий вернулся из магазина, собака отправилась его встречать.



На канал Крашенникова, посвященный жизни и приключениям пса Олега, подписаны более 40 тысяч человек. Суммарно все видео собрали более 13 миллионов просмотров. Конкретно ролик с Олегом, оставшимся в квартире, посмотрели почти 500 тысяч раз.

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