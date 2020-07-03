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Один дома: камера сняла, чем занимался французский бульдог, пока хозяин ходил в магазин (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
YouTube-блогер Дмитрий Крашенников показал, чем занимается его французский бульдог по имени Олег, пока находится один дома. Мужчина установил по квартире камеры, а сам ушел в магазин.
Как видно на видео, пес не стал терять время и в отсутствие человека занялся своими бульдожьими делами. Олег утащил хозяйский кроссовок и собственный поводок. Когда Дмитрий вернулся из магазина, собака отправилась его встречать.
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YouTube-блогер Дмитрий Крашенников показал, чем занимается его французский бульдог по имени Олег, пока находится один дома. Мужчина установил по квартире камеры, а сам...
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