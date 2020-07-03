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Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с вами. Выражаю готовность совместно с вами прилагать усилия для продвижения китайско-белорусских отношений и выхода сотрудничества в различных областях на новый уровень на благо двух стран и их народов.
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
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