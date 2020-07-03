Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси — Лукашенко

Источник материала: Вороновская газета





Мощь и силу государства определяет народ — своим трудом, единством и преданностью родной земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом. Беларусь — миролюбивое государство и всегда будет таковым. Мы выступаем за диалог стран и народов, за взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе», — заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что современный мир становится все сложнее и опаснее, и сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? «Ответ прост. Наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбу своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ — своим трудом, единством и преданностью родной земле», — подчеркнул Президент.-0-

ЛУКАШЕНКО: В ГОДЫ ВОЙНЫ БЕЛОРУСЫ СДЕЛАЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР — ПОСТАВИЛИ СВОЮ СВОБОДУ ВЫШЕ ЖИЗНИ «Здесь, на этом священном месте мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали день Великой Победы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО: ПОКА ЛЮДИ ПРИХОДЯТ К МЕМОРИАЛАМ И ОБЕЛИСКАМ ВОЙНЫ, ОНИ БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ БУРЬ И НЕВЗГОД Александр Лукашенко отметил, что 3 июля — символический день. По его мнению, вся жизнь человека и тем более государства создана из символов.

ЛУКАШЕНКО — УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВА НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ: БЕРЕГИТЕ СТРАНУ, ЭТО — ГЛАВНОЕ «Пока вы живы, войны не будет точно», — сказал глава государства ветеранам. Слова благодарности он адресовал не только тем, кто принес Победу на полях сражений, но и тем, кто восстанавливал страну и города в тяжелые послевоенные годы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года. https://www.belta.by/