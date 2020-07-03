В Минске стартовало патриотическое шествие «Беларусь помнит!»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный праздник сегодня отмечает Беларусь – День независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов. В Минске уже все готово к празднику. На прямой связи корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Несмотря на пасмурную погоду в центре Минска началось патриотическое шествие «Беларусь помнит!» Колонна из пяти тысяч человек отправится с пересечения проспекта Независимости и улицы Янки Купалы сюда, на площадь Победы. Кортеж из автомобилей УАЗ привезет к монументу Победы ветеранов. А следом сотни молотых людей пронесут портреты тех героев Великой Отечественной, которые не дожили до этих мирных дней. В акции «Беларусь помнит» примет участие президент Александр Лукашенко.

Семьдесят шесть лет назад, 3 июля 1944 года белорусскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков. Так что День Независимости – это дань памяти героям той страшной войны.

После патриотического шествия праздник переместится к Дворцу спорта. Там развернется ярмарка, будут выступать артисты. Вечером здесь, в районе площади Победы торжественно откроют большой светомузыкальный фонтан – мы тоже очень ждем, поскольку наше представительство находится прямо напротив, и этот район дорог, я уверена, всем белорусским радийщикам и телевизионщикам. Будет еще праздничный концерт и салюты по всей стране. Минск ко Дню Независимости получит немало подарков – откроют новые детские сады, физкультурный центр и спортплощадки.

Трансляцию акции «Беларусь помнит» и церемонии возложения венков к монументу Победы с участием президента Александра Лукашенко смотрите на нашем телеканале через несколько минут.