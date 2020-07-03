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Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, налажен диалог в экономике, внешней политике и оборонной сфере.
Владимир Путин, президент России:
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
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