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Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей»

03.07.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Телеграммы получены от руководителей стран СНГ и наших партнеров по различным интеграционным объединениям.

Так, Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, налажен диалог в экономике, внешней политике и оборонной сфере. 

Владимир Путин, президент России:
Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран.  

Люди в материале: Владимир Путин, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
 
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