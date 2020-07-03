Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Независимости: телеграммы приходят со всех уголков планеты

Источник материала: ОНТ

С Днём Независимости Александра Лукашенко и белорусский народ поздравляют мировые лидеры. Многочисленные телеграммы приходят со всех уголков планеты. Одним из первых поздравительное послание направил президент России.

Владимир Путин отметил, что отношения между странами развиваются в духе дружбы и союзничества и выразил уверенность, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание связей на всех направлениях, а также конструктивно взаимодействовать в рамках интеграционных объединений.

Поздравительное послание пришло и от председателя КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и далее будет поддерживать выбранный нашей страной путь развития, а также оказывать посильную помощь. Лидер КНР отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и очень дорожит крепкой дружбой с Александром Лукашенко.

Тем временем, Президент США Дональд Трамп в своём поздравлении подчеркнул, что Вашингтон остаётся твёрдым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Американский лидер надеется на укрепление сотрудничества, в том числе в экономике, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году. Про укрепление партнёрских отношений говорится и в поздравлении Президента Франции. Эммануэль Макрон отметил, что в экономическом плане разделяет стремление белорусского лидера способствовать развитию торговли между нашими странами. Поздравил нашего Президента и его австрийский коллега. Александр Ван дер Беллен вспомнил прошлогодний официальный визит Александра Лукашенко в Австрию и подчеркнул, что Вена заинтересована в поддержании данного диалога.

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад белорусского лидера в укреплении отношений двух стран. Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала авторитетным и стабильным государством – говорится в поздравлении. Кроме того, праздничные телеграммы пришли из Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Болгарии, Италии, Венгрии, Эстонии, Турции, Чехии, Японии, Сингапура, Арабских Эмиратов и Ватикана.

Фото: БЕЛТА

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