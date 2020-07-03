ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Независимости: телеграммы приходят со всех уголков планеты

03.07.2020 10:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Независимости: телеграммы приходят со всех уголков планеты

С Днём Независимости Александра Лукашенко и белорусский народ поздравляют мировые лидеры. Многочисленные телеграммы приходят со всех уголков планеты. Одним из первых поздравительное послание направил президент России.

Владимир Путин отметил, что отношения между странами развиваются в духе дружбы и союзничества и выразил уверенность, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание связей на всех направлениях, а также конструктивно взаимодействовать в рамках интеграционных объединений.

Поздравительное послание пришло и от председателя КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и далее будет поддерживать выбранный нашей страной путь развития, а также оказывать посильную помощь. Лидер КНР отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и очень дорожит крепкой дружбой с Александром Лукашенко.

Тем временем, Президент США Дональд Трамп в своём поздравлении подчеркнул, что Вашингтон остаётся твёрдым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Американский лидер надеется на укрепление сотрудничества, в том числе в экономике, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году. Про укрепление партнёрских отношений говорится и в поздравлении Президента Франции. Эммануэль Макрон отметил, что в экономическом плане разделяет стремление белорусского лидера способствовать развитию торговли между нашими странами. Поздравил нашего Президента и его австрийский коллега. Александр Ван дер Беллен вспомнил прошлогодний официальный визит Александра Лукашенко в Австрию и подчеркнул, что Вена заинтересована в поддержании данного диалога.

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад белорусского лидера в укреплении отношений двух стран. Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала авторитетным и стабильным государством – говорится в поздравлении. Кроме того, праздничные телеграммы пришли из Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Болгарии, Италии, Венгрии, Эстонии, Турции, Чехии, Японии, Сингапура, Арабских Эмиратов и Ватикана.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Днём Независимости Александра Лукашенко и белорусский народ поздравляют мировые лидеры. Многочисленные телеграммы приходят со всех уголков планеты. Одним из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на продовольственное сырье начали расти в июне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика