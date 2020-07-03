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Белорусская техника, пеллетные заводы, строительство значимых объектов и жилья: о достижениях Беларуси за последние годы

03.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская техника, пеллетные заводы, строительство значимых объектов и жилья: о достижениях Беларуси за последние годы

Что такое строить заново (и сколько сил, ресурсов и времени на это требуется) – белорусы знают не понаслышке. 3 июля 1944 года освобожденный Минск взял курс, по сути, на возрождение из пепла (а ведь были мысли и вовсе построить новый город в нескольких километрах от руин). Где-то сохранить как историческую память, где возможно – восстановить и починить, и, конечно, продолжать возводить новое – такого подхода придерживаются в нашей стране до сих пор. Оттого и знают цену и значимость каждого объекта: будь то детский сад или больница, автомобильный мост или новая взлетно-посадочная полоса. Ведь все это для людей и с перспективой на будущее. Что имеем – храним и приумножаем.

На всех континентах или, если хотите, в 92-х странах. Это о белорусской технике. В этом году о ней узнали даже в Австралии, Кении и Эфиопии. Так пандемия же, скажут многие. Тем не менее, промышленный комплекс страны остался на плаву. Заводы не останавливали, выпуск – уже отлаженный механизм. И даже несмотря на закрытые границы курс все тот же – на экспорт.

Тракторы, самосвалы, комбайны и электробусы – все эти машины сходят с конвейеров отечественных предприятий-гигантов. Но знают о них далеко за пределами страны – и не только понаслышке. Белорусская техника успешно работает в странах Африки и Азии. В целом, 70% продукции промышленности ежегодно идёт за рубеж. При этом достаток – и на внутреннем рынке. 

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности: «Мы имеем компетенции в самых различных сферах, начиная от сельского хозяйства, коммунальная техника, техника пассажирского назначения, также легковые автомобили – мы тоже набираем силы и планируем уже в следующем году сборку новых моделей. Нам есть, чем гордиться, но есть, куда стремиться».

Ход конём – превратить отходы в сырьё! И вместо того, чтобы покупать втридорога за рубежом открыть своё производство. Свежий пример – пеллетные заводы (весной открылись сразу под Борисовом и в Пружанском районе). Переработка, как говорится, под корень – в ход идёт всё от коры до опилок. Всё это становится топливом для обогрева зданий. И его готовы покупать! Уже подсчитали, валютная выручка – до $20 млн в год.

Ещё один вариант импортозамещения – завод сульфатной белёной целлюлозы в Светлогорске. В промышленной эксплуатации с начала 2020-го. По проекту – мощность около 400 т собственной продукции в год. А ведь раньше – её приходилось закупать.

Юрий Крук, генеральный директор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината: «Рост потребности целлюлозы в мире ежегодно растёт не менее 5%, поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее и понимаем, что тот продукт, который мы получаем из нашей белорусской древесины, принесёт в страну валютную выручку и улучшит потенциал нашей страны».

Рассчитывали запустить только в следующем году, но справились раньше сроков. Первая очередь завода по производству нитрата калия заработала уже в октябре 2019-го. В планах – до 80 тыс. тонн ценного сырья в год. Его используют в сельском хозяйстве – как удобрение, в металлургии и для изготовления стекла. На подходе – вторая производственная очередь, значит, и объемы вырастут вдвое. География поставок – от России и стран Евросоюза до Турции и Китая.

Без кредитов и посторонней помощи новую современную линию окраски деталей карьерной техники построил у себя на предприятии БелАЗ. Плюс – в качестве и экологичности!

Станислав Якубович, заместитель директора предприятия «БелАЗ»: «Потребителю не надо, в первую очередь, подкрашивать машину, делать дополнительное техническое обслуживание в этом плане. Для нас это минимум расхода краски в процессе производства, тоже экономия».

Время, ресурсы плюс технологии – равно гарантия качества. Эту формулу давно вывели в стране. Оттого и самые, на первый взгляд, неподъемные задачи – сегодня с пометкой «сделано». Таким проектом стала вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту. Больше 3,5 км и высшая эксплуатационная категория. Уже год принимаем рейсы по самым высоким стандартам. 

Свободнее «задышал» Брест. В прошлом году здесь открыли «долгожданный» западный обход. Двойная польза – путепровод разгрузил город и добавил привлекательности туристическому потенциалу региона. 

С гарантией – на века. 3000 т металла и 58 млн руб. (с учётом благоустройства) – на новый мост через реку Сож в Гомеле. Превыше всего, конечно, безопасность.

С заботой о детях и на радость родителям – в Гродно осенью открыли детскую амбулаторию с собственной лабораторией. В новом и густонаселённом микрорайоне объект пришёлся кстати.

Детям – всё лучшее, а это 7 новых школ: в Минске, Бресте, Гродно, Могилёве и Островце. Одну из них – в столичном микрорайоне Уручье – открывал лично Президент. Для 800 ребят все условия – IT-классы, два бассейна, лыжная база, просторные спортзалы. Лишь бы желание учиться было.

Погрузиться в учебу, не думая, как решить жилищный вопрос – такие условия продолжают создавать для студентов. Комната в общежитии сейчас сродни квартире с евроремонтом. В студенческой деревне достроили высотку с видом на город. Будущие молодые специалисты сразу из четырех ВУЗов живут по соседству. А если собрать воедино все объекты, которые появились в стране за год, пожалуй, соберётся на отдельный город. Но лучше, конечно, когда они вовремя и к месту. Тогда и ценность их выше! 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Что такое строить заново (и сколько сил, ресурсов и времени на это требуется) – белорусы знают не понаслышке. 3 июля 1944 года освобожденный Минск взял курс, по сути, на...
 
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