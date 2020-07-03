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Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения цветов на площади Победы 3 июля 2020 года

03.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения цветов на площади Победы 3 июля 2020 года

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года

Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, уважаемые гости нашей столицы!

Позвольте от имени белорусского народа поздравить всех вас с Днем Независимости нашей Беларуси!

Здесь, на этом священном месте мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали этот день Великой Победы.

В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор — поставил свою свободу тогда выше своей жизни.

Другого выбора и быть не могло у потомков древнего славянского народа — сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом.

Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации.

Партизаны, подпольщики, помогающие им мирные жители — миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам.

В рядах Минского подполья с врагом боролись тысячи советских минчан.

Сотни героев подполья в Минске замучены в подвалах СД, расстреляны и повешены.

И мы не найдем в Европе другой такой город, в котором в условиях жесточайшего оккупационного режима действовало столь массовое движение сопротивления.

Сейчас именно то время, когда нужно, чтобы еще громко и громче звучали имена Ивана Ковалева, Исая Казинца, Дмитрия Короткевича, Владимира Омельянюка, Ивана Кабушкина и многих-многих других.

Это настоящие патриоты, реальные, непридуманные герои. Наши соотечественники, которые так мало жили, но так много смогли сделать для нашего Отечества. Вместе с ними мы потеряли в той войне каждого третьего жителя страны.

Не устаю это повторять для тех, кто делает вид, что не знает, какую огромную цену заплатил наш народ за жизнь и свободу будущих поколений, нас с вами.

Беларусь помнит и воинов братских республик, которые приняли последний бой на нашей земле.

Беларусь помнит всех, кто освобождал от фашизма Прибалтику и Польшу, Болгарию и Румынию, Венгрию и Австрию, Чехию и Германию и остался там навечно под обелисками.

Мы скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами.

Давайте же их светлую память, всех героев Великой Отечественной войны почтим минутой молчания!

(Минута молчания)

Особые слова благодарности я адресую ветеранам, которые сейчас вместе с нами.

Спасибо вам за то, что выстояли и защитили Родину!

Ваши безграничное мужество, стойкость и патриотизм стали для нас тем ориентиром, который помогал и помогает нам держать любые удары современности.

Уважаемые друзья!

Мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом.

Беларусь — миролюбивое государство и будет таковым всегда. Мы выступаем за диалог стран и народов, за взаимовыгодное сотрудничество исключительно на равноправной основе.

Но современный мир становится все сложнее и опаснее. И сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ прост. Наше будущее зависит только от нас самих.

Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле.

Дорогие друзья!

Сегодня символический день, да и вся жизнь человека, тем более государства, создана, как мне кажется, из символов. Это великий символизм, который мы наблюдаем сегодня по всей стране. Здесь, в этой тысячной колонне вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам истории нашей страны, ждите беду.

Где бы вы ни были: в маленьком городке, небольшой деревеньке, агрогородке, в областных центрах или столице нашей Родины, — проезжая мимо, не забывайте остановиться возле крохотного памятника, возле величественного обелиска, в деревне Борки и Ола Могилевской и Гомельской областей, в легендарной Брестской крепости, здесь, в центре нашей столицы, не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы, полевой цветок. И это нам воздастся в нашей жизни. Не должна зарасти народная тропа. Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит!

Я желаю нашей родной Беларуси мира и процветания.

А белорусскому народу, всем нам — здоровья, счастья и благополучия.

С праздником вас, дорогие друзья!

С Днем Независимости!

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля...
 
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