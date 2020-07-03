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Торжества в День Независимости проходят в Беларуси – от Витебска до Бреста

03.07.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торжества в День Независимости проходят в Беларуси – от Витебска до БрестаВитебска до Бреста" class="one-news__figure-img">

От Витебска до Бреста - в каждом уголке Беларуси проходят торжества и гуляния в День Независимости.

В столице празднования переместились на многочисленные площадки - в парках, скверах и на площадях. Одна из самых масштабных – около Дворца спорта.

Здесь гости смогут увидеть, попробовать и приобрести всё, что «Зроблена ў Беларусі». Причём, не только сегодня - ярмарка будет работать до конца недели. А вечером красочное действо развернётся на набережной Свислочи. Под брызги воды здесь откроют свето-музыкальный фонтанный комплекс. Зрителей ждёт трёхчасовое представление музыки, воды и света. Громким аккордом станет и гала-концерт у стелы «Минск – город-герой». А в завершение в честь Дня Независимости по всей стране дадут праздничный салют. В Минске залпы запустят в 23:00 - сразу с восьми точек. 

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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От Витебска до Бреста - в каждом уголке Беларуси проходят торжества и гуляния в День Независимости. В столице празднования переместились на многочисленные...
 
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