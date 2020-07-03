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Земляки поздравляют Беларусь: Юрий Антонов – где бы мы ни были, всегда будем помнить, кто мы и откуда
Источник материала: ОНТ
Телеграммы в Беларусь сегодня, 3 июля, летят со всего мира. А что этот праздник значит для наших соотечественников? Телеканал ОНТ спросил об этом известных в нашей стране людей.
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Земляки поздравляют Беларусь: Юрий Антонов – где бы мы ни были, всегда будем помнить, кто мы и откуда
Телеграммы в Беларусь сегодня, 3 июля, летят со всего мира. А что этот праздник значит для наших соотечественников? Телеканал ОНТ спросил об этом известных в нашей...
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