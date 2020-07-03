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Обнародованы характеристики двигателей новых BMW M3 и M4

03.07.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьера нового поколения седана BMW M3 и купе M4 состоится уже этой осенью, а пока баварцы решили подогреть интерес публикацией фотографий «горячей» парочки в камуфляже. Заодно BMW поделилась первой порцией технической информации.


Сейчас компания завершает ездовые испытания новых M3/M4 на трассе Заксенринг близ Хемница (Германия). «Заряженные» купе и седан получат знакомую по новым кроссоверам X3 M и X4 M рядную «шестерку» объемом 3 л, оснащенную парой однопоточных турбокомпрессоров. У базовых версий M3 и M4 она развивает 480 л.с. и 600 Нм крутящего момента, а для версии Competition мощность увеличена до 510 л.с. (при неизменном крутящем моменте).


Интересно, что 480-сильные варианты по умолчанию получат 6-ступенчатую «механику», в то время как M3 и M4 в исполнении Competition отрядят 8-ступенчатый «автомат». Сперва в продаже появятся заднеприводные варианты M3 и M4, позже для них предложат и полноприводную трансмиссию.



Официальная презентация новых M3 и M4 состоится в середине сентября. У европейских дилеров «горячие» седан и купе BMW ожидаются в начале следующего года.

 
 
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Премьера нового поколения седана BMW M3 и купе M4 состоится уже этой осенью, а пока баварцы решили подогреть интерес публикацией фотографий «горячей» парочки в...
 
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