Обнародованы характеристики двигателей новых BMW M3 и M4

Источник материала: Tut.by

Премьера нового поколения седана BMW M3 и купе M4 состоится уже этой осенью, а пока баварцы решили подогреть интерес публикацией фотографий «горячей» парочки в камуфляже. Заодно BMW поделилась первой порцией технической информации.





Сейчас компания завершает ездовые испытания новых M3/M4 на трассе Заксенринг близ Хемница (Германия). «Заряженные» купе и седан получат знакомую по новым кроссоверам X3 M и X4 M рядную «шестерку» объемом 3 л, оснащенную парой однопоточных турбокомпрессоров. У базовых версий M3 и M4 она развивает 480 л.с. и 600 Нм крутящего момента, а для версии Competition мощность увеличена до 510 л.с. (при неизменном крутящем моменте).





Интересно, что 480-сильные варианты по умолчанию получат 6-ступенчатую «механику», в то время как M3 и M4 в исполнении Competition отрядят 8-ступенчатый «автомат». Сперва в продаже появятся заднеприводные варианты M3 и M4, позже для них предложат и полноприводную трансмиссию.









Официальная презентация новых M3 и M4 состоится в середине сентября. У европейских дилеров «горячие» седан и купе BMW ожидаются в начале следующего года.