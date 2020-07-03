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Маршрутка вылетела в кювет и перевернулась в Шумилинском районе: пострадали 12 человек
Источник материала: Tut.by
Водитель и одиннадцать пассажиров пострадали при опрокидывании маршрутки в Шумилинском районе,
Происшествие случилось вечером 2 июля вблизи деревни Левши. По предварительной информации, водитель микроавтобуса (маршрутное такси «Витебск — Полоцк») не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП пострадали водитель и 11 пассажиров, в том числе ребенок. С травмами различной степени тяжести госпитализировали восьмерых пострадавших.
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Происшествие случилось вечером 2 июля вблизи деревни Левши.
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