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День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

03.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

3 июля в Слуцке в этом году отмечается в сокращённом формате. Официальные утренние мероприятия начались с традиционного возложения цветов к памятникам Жукову, воинам-интернационалистам и завершились на мемориальном комплексе.

Митинг посетили руководители и работники предприятий, местные жители. Во время речи ведущих о каждом четвёртом погибшем белорусе некоторые из присутствующих проронили слезу.

Мероприятие закончилось минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложением цветов.

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

 
 
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3 июля в Слуцке в этом году отмечается в сокращённом формате. Официальные утренние мероприятия начались с традиционного возложения цветов к памятникам Жукову,...
 
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