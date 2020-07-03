День Независимости: возложение цветов на мемориальном комплексе. Фото

Источник материала: Слуцк Город





3 июля в Слуцке в этом году отмечается в сокращённом формате. Официальные утренние мероприятия начались с традиционного возложения цветов к памятникам Жукову, воинам-интернационалистам и завершились на мемориальном комплексе.

Митинг посетили руководители и работники предприятий, местные жители. Во время речи ведущих о каждом четвёртом погибшем белорусе некоторые из присутствующих проронили слезу.

Мероприятие закончилось минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложением цветов.































