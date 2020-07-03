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В Лунинецком районе Mercedes опрокинулся в мелиоративный канал

03.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель из Украины получил травмы в аварии, которая произошла вечером 2 июля в Лунинецком районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 61-летний водитель Mercedes-Benz Vaneo ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ со стороны Микашевичей в направлении Лунинца. На 338-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.


В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Для извлечения автомобиля из воды потребовалась помощь спасателей.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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