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В Лунинецком районе Mercedes опрокинулся в мелиоративный канал
Источник материала: Tut.by
Водитель из Украины получил травмы в аварии, которая произошла вечером 2 июля в Лунинецком районе. Об этом
По информации инспекторов, 61-летний водитель Mercedes-Benz Vaneo ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ со стороны Микашевичей в направлении Лунинца. На 338-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Для извлечения автомобиля из воды потребовалась помощь спасателей.
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В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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