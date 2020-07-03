В Лунинецком районе Mercedes опрокинулся в мелиоративный канал

Источник материала: Tut.by

Водитель из Украины получил травмы в аварии, которая произошла вечером 2 июля в Лунинецком районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 61-летний водитель Mercedes-Benz Vaneo ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ со стороны Микашевичей в направлении Лунинца. На 338-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Для извлечения автомобиля из воды потребовалась помощь спасателей.