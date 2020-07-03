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Реки Беловежской пущи обследованы в рамках международного проекта

03.07.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусскими учеными в рамках международного проекта «Использование показателей биоразнообразия жесткокрылых (Coleoptera) и настоящих полужесткокрылых (Heteroptera) для определения ненарушенности и возможных путей трансформации пойменных экосистем рек Беларуси и Вьетнама» были обследованы несколько рек, протекающих по Национальному парку «Беловежская пуща». Так, в очередной раз Беловежская пуща выступает эталоном ненарушенных природных экосистем.

Реки Беловежской пущи обследованы в рамках международного проекта
 

За изучением водных жесткокрылых к.б.н. С.К. Рындевич 

Реки Беловежской пущи обследованы в рамках международного проекта

Стрекоза рыжая (лат. Libellula fulva)

Проводимые исследования позволяют выявить индикаторные виды насекомых, наличие или отсутствие которых в водотоках покажет степень антропогенной нагрузки на реки. Также, возможно, будут выявлены связанные с изучаемыми объектами и процессами закономерности трансформации пойменных экосистем.

Реки Беловежской пущи обследованы в рамках международного проекта

Река Вишня

 
 
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