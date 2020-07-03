Реки Беловежской пущи обследованы в рамках международного проекта

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусскими учеными в рамках международного проекта «Использование показателей биоразнообразия жесткокрылых (Coleoptera) и настоящих полужесткокрылых (Heteroptera) для определения ненарушенности и возможных путей трансформации пойменных экосистем рек Беларуси и Вьетнама» были обследованы несколько рек, протекающих по Национальному парку «Беловежская пуща». Так, в очередной раз Беловежская пуща выступает эталоном ненарушенных природных экосистем.





За изучением водных жесткокрылых к.б.н. С.К. Рындевич





Стрекоза рыжая (лат. Libellula fulva)

Проводимые исследования позволяют выявить индикаторные виды насекомых, наличие или отсутствие которых в водотоках покажет степень антропогенной нагрузки на реки. Также, возможно, будут выявлены связанные с изучаемыми объектами и процессами закономерности трансформации пойменных экосистем.





Река Вишня