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На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит масштабно. В каждом городе, в каждом районе подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Минске 3 июля работают десятки праздничных локаций. Для жителей и гостей города подготовлено много сюрпризов.
Кристина Федорович, корреспондент:
А вот на Октябрьской площади можно увидеть более 70 образцов техники белорусских производителей.
В парке Янки Купалы состоится открытие светомузыкального фонтана. Шоу продлится почти 3 часа.
Концерт пройдет здесь, около стелы. Гала-концерт стартует здесь в 21 час. И в 22.55 – акция «Споем гимн вместе» объединит всю страну. А вот салют можно будет увидеть из 8 точек.
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Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит масштабно. В каждом городе, в каждом районе подготовлена насыщенная программа, сообщили в...
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