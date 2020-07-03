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С праздником! 3 июля в Беларуси

03.07.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

День Независимости Республики Беларусь отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Этот день — день радости и скорби. День, когда мы чтим Память тех, кто отдал всего себя освобождению нашей Родины, тех, кто, не жалея жизни, бился с врагом, оккупантом, творящим на нашей земле геноцид. Преступлений, совершенных фашистами на территории Беларуси, не сосчитать. Но наш народ не дрогнул, не испугался и вел борьбу долгие годы оккупации.

9 мая, в День великой Победы, мы вспоминаем солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, боровшихся с коричневой чумой, не разделяя на национальности. Единый советский народ в интернациональном строю бился с врагом и одержал Победу.

Третьего июля — это день Освобождения нас, народа Беларуси, и в этот день хочется, чтобы каждый вспомнил, что делали и сделали жители именно нашей страны для того, чтобы мы жили. Да, именно так, жили. Партизаны и подпольщики ежедневно сражались за жизнь и свободу. Если в начале войны численность партизан составляла всего 12 тысяч человек, то к концу войны народных мстителей было уже более 374 тысяч. Это были не профессиональные военные, не регулярная армия, это были простые мужчины и женщины, с семьями, детьми. Чьими-то матерями, отцами, бабушками и дедушками.


Портрет белорусской партизанки А. О. Атаман с детьми.

Было ли им что терять? Да, все. И многие это все потеряли. Но их имена навечно вписаны в народную Память. Никто не забыт, ничто не забыто.

Дедушка и бабушка автора этих строк были партизанами. Он устанавливал мины на железной дороге, а она была связной. У них было двое детей, старшие брат и сестра моего отца. Фашистам донесли, что она — связная партизан, ее схватили на улице среди белого дня, увезли в Минск и бросили в застенки Гестапо. Ее и двоих детей. Пытали на допросах, повторяя одну и ту же фразу: «Зачем тебе это? Подумай о своих детях», и раз за разом получали один и тот же ответ:

– Я только о них и думаю...

Детей застрелили на ее глазах во время допроса.

Сломленную, но не сдавшуюся, ее отправили в концентрационный лагерь Ма́лый Тростене́ц. Тот самый, в котором фашисты уничтожили 206 тысяч человек.

Спаслись немногие. В их числе и она. Она сбежала, выведя с собой из лагеря еще 12 женщин.

Что было дальше? Победа и суд над военными преступниками. Суд, на котором она выступала свидетелем. И мирная жизнь, следствием которой стал автор этих строк.

Таких историй в Беларуси миллионы, мы все — потомки этих великих людей. Мы стоим на плечах гигантов. Простых людей, сельчан и горожан, тех, кто не жалея себя, бросил все на алтарь Свободы и Независимости. Мы — это они, а они — это мы.

Мы - Беларусы!

 
Теги: Минск
 
 
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День Независимости Республики Беларусь отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
 
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