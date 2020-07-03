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Седан Subaru Legacy прощается с рынком ТС с помощью версии Ultimate

03.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Subaru объявила о начале приема заказов на финальную партию седанов Legacy в России и Беларуси, после чего модель покинет рынок ТС.


Напомним, что у нас продается Legacy шестого поколения, но еще в прошлом году японцы показали новое поколение седана, которое производится на заводе в США и в наши края поставляться не будет. Последней для рынка ТС станет ограниченная партия из 77 седанов Legacy в исполнении Ultimate.


Создана спецверсия на базе комплектации Premium ES и доступна в одном из четырех цветов кузова — «Белый перламутр», «Черный металлик», «Темно-красный перламутр» и «Темно-серый металлик». Зеркала заднего вида, решетка радиатора и 18-дюймовые колесные диски у Legacy Ultimate окрашены в черный цвет, а дверные ручки и дополнительная накладка на крышку багажника выполнены в цвете кузова.


Сиденья и дверные панели в салоне получили комбинированную отделку (кожа/замша) и декорированы синей прострочкой, вентиляционные дефлекторы дополнены черными окантовками, а возле селектора трансмиссии расположена особая табличка с уникальным номером автомобиля из ограниченной серии.


По части техники никаких изменений — оснащен Legacy Ultimate 2,5-литровой горизонтально-оппозитной «четверкой» (175 л.с.), вариатором и полным приводом. Цена седана ограниченной спецсерии — 2 699 900 российских рублей (около 38 300 долларов по текущему курсу).

 
 
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Компания Subaru объявила о начале приема заказов на финальную партию седанов Legacy в России и Беларуси, после чего модель покинет рынок ТС.
 
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