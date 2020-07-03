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Льготный проезд для пенсионеров продлен в Беларуси
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Льготный проезд для пенсионеров в Беларуси продлен на месяц. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение правительства и одобрил соответствующий документ, передает телеканал «МИР 24».
Теперь скидкой пенсионеры могут воспользоваться до конца октября. Раньше льготы действовали в течение дачного сезона – с мая по сентябрь. Они распространяется на региональные электрички и пригородные автобусы.
Ранее президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий. В среднем они увеличены на 5,2%.
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Пенсионеры могут воспользоваться скидкой до конца октября.
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