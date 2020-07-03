ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Льготный проезд для пенсионеров продлен в Беларуси

03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Льготный проезд для пенсионеров в Беларуси продлен на месяц. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение правительства и одобрил соответствующий документ, передает телеканал «МИР 24».

Теперь скидкой пенсионеры могут воспользоваться до конца октября. Раньше льготы действовали в течение дачного сезона – с мая по сентябрь. Они распространяется на региональные электрички и пригородные автобусы.

«В Министерство транспорта поступает большое количества обращений о продлении этого периода скидки. Данный вопрос проработан с Министерством труда и другими госорганами. Права на скидку реализуется гражданами при предъявлении пенсионного удостоверения», – сообщила заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Светлана Есьман.

Ранее президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий. В среднем они увеличены на 5,2%.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионеры могут воспользоваться скидкой до конца октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика