Льготный проезд для пенсионеров продлен в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Льготный проезд для пенсионеров в Беларуси продлен на месяц. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение правительства и одобрил соответствующий документ, передает телеканал «МИР 24».

Теперь скидкой пенсионеры могут воспользоваться до конца октября. Раньше льготы действовали в течение дачного сезона – с мая по сентябрь. Они распространяется на региональные электрички и пригородные автобусы.

«В Министерство транспорта поступает большое количества обращений о продлении этого периода скидки. Данный вопрос проработан с Министерством труда и другими госорганами. Права на скидку реализуется гражданами при предъявлении пенсионного удостоверения», – сообщила заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Светлана Есьман.

Ранее президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий. В среднем они увеличены на 5,2%.