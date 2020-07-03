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«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»

03.07.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах.  

«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»

Например, немецкая мотопехота в нашумевшем проекте «Следы апостолов» передвигается исключительно на гомельских раритетах. Снимаются в кино и сами реконструкторы, и это тоже часть общей памяти.  

«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:   
Наверное, более чем в полутора десятках только исторических документально-публицистических передач вся эта техника принимала участие. Художественных тоже ближе к десятку.  

В художественном фильме «Сталинград». Технику мы так далеко – в Санкт-Петербург – не возили.  

«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»

Но в кинопроекте 40 человек от Беларуси было ребят-реконструкторов, которые принимали участие в съемках самой батальной сцены – переправы на Сталинград. Одновременно были задействованы тысячи реконструкторов. И это все было на воде, на воде стояли понтоны с танками, с пушками. Все это было с пиротехникой, со съемками. Все грязные, чумазые. Настолько воплощение было антуражное, что просто без слов практически проходило, на одном дыхании. 

Люди в материале: Владимир Колот, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах.   Например, немецкая...
 
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