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«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
В художественном фильме «Сталинград». Технику мы так далеко – в Санкт-Петербург – не возили.
Но в кинопроекте 40 человек от Беларуси было ребят-реконструкторов, которые принимали участие в съемках самой батальной сцены – переправы на Сталинград. Одновременно были задействованы тысячи реконструкторов. И это все было на воде, на воде стояли понтоны с танками, с пушками. Все это было с пиротехникой, со съемками. Все грязные, чумазые. Настолько воплощение было антуражное, что просто без слов практически проходило, на одном дыхании.
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Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах. Например, немецкая...
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