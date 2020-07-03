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Хотела как лучше. Женщина покрасила шкаф мужа, но допустила одну серьёзную ошибку
Источник материала: СТВ
Женщина хотела покрасить гардеробный шкаф мужа, но забыла об одной важной детали. Теперь мужчине потребуется новая одежда.
Как
Дебра взялась за работу с энтузиазмом, и очень быстро одна дверца шкафа стала белой целиком, а другая – наполовину. В этот момент Коллингвуд осознала, что дверцы – жалюзийные. Женщина распахнула их и посмотрела на одежду – она была в белых полосках.
«Когда ты не можешь догадаться сначала убрать из шкафа одежду», – написала Дебра в Facebook, сопроводив свои слова фотографиями.
Пользователи соцсети посмеялись и выразили надежду, что муж с пониманием отнесётся к поступку супруги. А некоторые комментаторы отметили, что иногда люди платят деньги за такой дизайн.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой курьёзной ситуации между супругами.
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Женщина хотела покрасить гардеробный шкаф мужа, но забыла об одной важной детали. Теперь мужчине потребуется новая одежда. Как сообщает The Sun, жительница...
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