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Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

03.07.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

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Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Участие в нем вместе с сотнями белорусов принял Александр Лукашенко.

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Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Корреспондент Алена Сырова работает на месте. Она расскажет, как это было и поделится атмосферой.

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Алена Сырова, корреспондент:
Мы сейчас находимся в эпицентре праздничных торжеств. Завершилось торжественное шествие «Беларусь помнит». К акции присоединился и глава государства вместо со своими сыновьями. Он возложил цветы к монументу на площади Победы.

Сама церемония получилась очень трогательной. Наверное, благодаря тому, что сегодня на площади собрались белорусы самых разных поколений. И абсолютно у каждого из нас есть поводы для гордости за нашу страну.

Мы пообщались с теми, кто сегодня пришел на праздник. Подробности в видеоматериале.

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

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Теги: Минск
 
 
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