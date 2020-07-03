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Наконец открывается автокинотеатр за Футбольным манежем, запуск которого ждали почти два месяца

03.07.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 июля в столице откроется автокинотеатр на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу: пр-т Победителей, 20/2. Он должен был запуститься почти два месяца назад, но открытие перенеслось. Дело в том, что у создателей проекта не было разрешения на использование частоты в FM-диапазоне, с помощью которой звуковая дорожка фильма транслируется в авто. Сейчас все документы получены, автокинотеатр готов принимать гостей.


На площадке за Футбольным манежем размещен огромный LED-экран размера 14*8 метра, это позволит проводить киносеансы в любое время суток и в любую погоду. Звук будет настраиваться по определенной частоте на автомобильном радио в FM-диапазоне. За один сеанс на площадке смогут расположится до 92 легковых машин. Создатели уже тестировали работу автокинотеатра на закрытых показах.

На уличном экране будут показывать зарубежные и российские блокбастеры, комедии, экшены, а также мультфильмы и семейное кино.

6 июля, в день открытия, в расписании автокинотеатра четыре фильма. В 15.00 покажут «Соник в кино», в 17.10 — «Холоп», в 19.10 — «Достать ножи», в 21.50 — «Омерзительная восьмерка». Стоимость билетов — от 15 рублей за место для одного автомобиля, приобрести квиток можно только онлайн на AFISHA.TUT.BY, следить за дальнейшим расписанием сеансов можно там же.

«Минский автокинотеатр» — это проект креативного директора рекламного агентства «Лабс Паблисити Груп» Кирилла Биржакова, за наполнение репертуара автокинотеатра отвечает минский кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино. Он должен был стать первым автокинотеатром, который открылся в столице в этом году, но из-за правовых нюансов запуск затянулся. За это время в парке Dreamland и на крыше ТРЦ Palazzo успели запуститься автокинотеатры от сети Silver Screen, вскоре ожидается открытие как минимум еще одного автокинотеатра: государственного, на Октябрьской площади.

«Минский автокинотеатр» за Футбольным манежем

Когда: с 6 июля
Где: пр-т Победителей, 20/2
Сколько: от 15 рублей за место для одного автомобиля

Купить билет

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6 июля в столице откроется автокинотеатр на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу: пр-т Победителей, 20/2. Он должен был запуститься почти два месяца назад,...
 
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