|
Наконец открывается автокинотеатр за Футбольным манежем, запуск которого ждали почти два месяца
Источник материала: Tut.by
6 июля в столице откроется
На площадке за Футбольным манежем размещен огромный LED-экран размера 14*8 метра, это позволит проводить киносеансы в любое время суток и в любую погоду. Звук будет настраиваться по определенной частоте на автомобильном радио в FM-диапазоне. За один сеанс на площадке смогут расположится до 92 легковых машин. Создатели уже тестировали работу автокинотеатра на закрытых показах.
На уличном экране будут показывать зарубежные и российские блокбастеры, комедии, экшены, а также мультфильмы и семейное кино.
6 июля, в день открытия, в расписании автокинотеатра четыре фильма. В 15.00 покажут «Соник в кино», в 17.10 — «Холоп», в 19.10 — «Достать ножи», в 21.50 — «Омерзительная восьмерка». Стоимость билетов — от 15 рублей за место для одного автомобиля,
«Минский автокинотеатр» — это проект креативного директора рекламного агентства «Лабс Паблисити Груп» Кирилла Биржакова, за наполнение репертуара автокинотеатра отвечает минский кинокомплекс
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля в столице откроется автокинотеатр на площадке за зданием Футбольного манежа по адресу: пр-т Победителей, 20/2. Он должен был запуститься почти два месяца назад,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)