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Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

03.07.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые жилые дома и дороги, музеи, детские сады и спортивные комплексы. Традиционно ко Дню Независимости на картах городов и поселков нашей страны появляются новые адреса, а у их жителей – новые любимые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь праздника инфраструктурные новинки откроют буквально во всех уголках Беларуси.

Так, например, гомельчане в День Независимости получат в подарок обновленный спортивно-оздоровительный комплекс. Открытие современного бассейна станет одним из знаковых событий в областном центре.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

Новый пункт переработки ягодной продукции и молочно-товарный комплекс начнут работу в Пинском районе. Здесь же после реконструкции распахнет двери для воспитанников школа искусств.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

В Бресте всю правду о последнем защитнике легендарной цитадели расскажут пять залов нового музея в Восточном форте.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

В Бобруйске День Независимости навсегда запомнится большим новосельем – здесь открывается дом семейного типа.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

В Витебске основные праздничные события проходят на площади Победы – самой большой в Беларуси. Здесь открывается новая Доска почета. А на больших экранах будут транслировать праздничный концерт и поздравительные видеооткрытки.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

В Гродно на пешеходной улице презентуют масштабный гобелен с изображением матери Беларуси. Мастерицы соткали его по уникальной технологии в рекордно короткие сроки – за 151 день, работу посвятили 75-летию освобождения страны.

Новые жилые дома и дороги, музеи, детсады и спортивные комплексы. Какие объекты откроют в Беларуси 3 июля

А в новое городское здание в Волковыске уже скоро придет первая счастливая пара – здесь ко Дню Независимости начнет работу ЗАГС.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Новые жилые дома и дороги, музеи, детские сады и спортивные комплексы. Традиционно ко Дню Независимости на картах городов и поселков нашей страны...
 
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