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Елизавета II: направляю самые тёплые поздравления Беларуси по случаю национального праздника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
В своем поздравлении Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в последние годы двусторонние отношения стали ощутимо более интенсивными. Более того, развитие произошло и в сотрудничестве с Европейским союзом.
Елизавета II, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
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