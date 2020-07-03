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Гайдукевич: «Некоторые «переобуваются» на ходу. Забыли свои политические программы, свои партии, идеологию. Только одно: давайте свалим власть, и всё»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Гайдукевич: «Некоторые «переобуваются» на ходу. Забыли свои политические программы, свои партии, идеологию. Только одно: давайте свалим власть, и всё»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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