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Встречать день рождения со всей страной: истории белорусов, которые появились на свет в День Независимости
Источник материала: ОНТ
В День Независимости белорусов становится больше. Для тех, кто появился на свет в предпраздничные дни, - и приём особенный. Уже доброй традицией стало дарить малышам и счастливым родителям подарки в национальном стиле. Масштабная акция сейчас проходит по всей стране. И пока ещё нельзя сказать точно, сколько белорусов теперь будут отмечать двойной праздник в День Независимости. Как это – встречать день рождения со всей страной?
Июль 2018-го. Елена и Михаил в ожидании чуда – примерно через неделю у них должна родиться девочка. А значит, будущие родители ещё смогут сходить на салют. Но в тот год Елене его пришлось наблюдать уже из окна роддома.
Полина появилась на свет 3 июля в 4:00. Неожиданно, но к счастью, пришла в жизнь своих родителей. Теперь День Независимости для семьи – личный праздник! А отмечать можно, как дома, так и со всей страной. Вот, что значит – повезло с рождения.
Александра говорит, сколько себя помнит, всегда отмечала свой день рождения под музыку и аплодисменты. А в это время вместе с коллективом поздравляла страну.
Студент, будущий юрист, спортсмен! Владислав тоже родился в День Независимости и такое совпадение считает не только счастливым случаем, но и дополнительной ответственностью.
По традиции среди друзей и близких Влад празднует и свой 19-й день рождения. Маленькая Полина пока обходится без шумных праздников и будет принимать подарки дома с родителями. Александра тоже проводит этот день не на сцене, а в семейном кругу, который, кстати, совсем скоро станет больше. И даже есть вероятность, что ещё один день рождения в семье придётся на 1 сентября. Но это будет уже новая история.
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Встречать день рождения со всей страной: истории белорусов, которые появились на свет в День Независимости
В День Независимости белорусов становится больше. Для тех, кто появился на свет в предпраздничные дни, - и приём особенный. Уже доброй традицией стало дарить...
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