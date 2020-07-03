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Встречать день рождения со всей страной: истории белорусов, которые появились на свет в День Независимости

03.07.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встречать день рождения со всей страной: истории белорусов, которые появились на свет в День Независимости

В День Независимости белорусов становится больше. Для тех, кто появился на свет в предпраздничные дни, - и приём особенный. Уже доброй традицией стало дарить малышам и счастливым родителям подарки в национальном стиле. Масштабная акция сейчас проходит по всей стране. И пока ещё нельзя сказать точно, сколько белорусов теперь будут отмечать двойной праздник в День Независимости. Как это – встречать день рождения со всей страной?

Июль 2018-го. Елена и Михаил в ожидании чуда – примерно через неделю у них должна родиться девочка. А значит, будущие родители ещё смогут сходить на салют. Но в тот год Елене его пришлось наблюдать уже из окна роддома. 

Полина появилась на свет 3 июля в 4:00. Неожиданно, но к счастью, пришла в жизнь своих родителей. Теперь День Независимости для семьи – личный праздник! А отмечать можно, как дома, так и со всей страной. Вот, что значит – повезло с рождения.

Елена Дрожжа: «В душе я всегда хотела родить 3-го или 7-го. 7-го по своим причинам. А 3-го думала, всегда у ребёнка праздник, всегда у всех выходной, всегда этот день можно отметить ещё ярче. Днём отмечаешь дома с семьей, а вечером уже со всем городом».

Александра говорит, сколько себя помнит, всегда отмечала свой день рождения под музыку и аплодисменты. А в это время вместе с коллективом поздравляла страну.

Александра Прокопчук: «Был семейный коллектив, родители и соседи создали и назвали его «Суседзi». Мы много где выступали. Я даже всегда маме говорила: ну когда уже просто дома сможем отпраздновать свой день рождения».

Студент, будущий юрист, спортсмен! Владислав тоже родился в День Независимости и такое совпадение считает не только счастливым случаем, но и дополнительной ответственностью.

Владислав Войткун: «Очень приятно ощущать, что это не какое-то единоразовое событие, а каждый год день рождения совпадает с Днём Независимости нашей страны. Осознаёшь, что двойной праздник для тебя ежегодно проходит. 3 июля-  государственный праздник, выходной день, и в этот день наоборот проще собрать всех родственников и друзей».

По традиции среди друзей и близких Влад празднует и свой 19-й день рождения. Маленькая Полина пока обходится без шумных праздников и будет принимать подарки дома с родителями. Александра тоже проводит этот день не на сцене, а в семейном кругу, который, кстати, совсем скоро станет больше. И даже есть вероятность, что ещё один день рождения в семье придётся на 1 сентября. Но это будет уже новая история. 

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В День Независимости белорусов становится больше. Для тех, кто появился на свет в предпраздничные дни, - и приём особенный. Уже доброй традицией стало дарить...
 
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