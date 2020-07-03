Свечи зажигания «ЭЗ»: 60 лет инноваций

В 2020 году Bosch отмечает 60-летний юбилей начала производства свечей зажигания на заводе в городе Энгельс.

60 лет назад началось производство свечей зажигания на заводе в городе Энгельс, сегодня принадлежащем группе Бош и выпускающем на рынок свечи зажигания брендов «ЭЗ» и Bosch. Предприятие является лидирующим производителем свечей зажигания в России и поставляет продукцию для ведущих российских автомобильных заводов. Более того, в настоящее время Бош Энгельс является самой большой площадкой группы Бош в России и выпускает широкий спектр продукции в сфере автокомпонентов, электроинструментов, отопительного оборудования и радиаторов.

История. 60 лет инноваций в производстве свечей зажигания

В 50-х годах развитие автомобильной промышленности в стране потребовало выпуска современных свечей зажигания. Для удовлетворения новых требований в 1959 году было принято решение о строительстве на базе «Завода керамических изделий» в городе Энгельс свечного производства мощностью 30 млн штук в год. В то время завод производил керамические изоляторы для свечей. Полномасштабный выпуск свечей зажигания на предприятии был налажен в 1960 году - началось производство модели М-12У на тальковом герметике и термоцементе с точеным корпусом из 6-гранной стали. Предприятие переименовали в «Завод автотракторных запальных свечей».

В 1965 году на заводе освоили первую в мировой практике линию по штамповке корпуса свечи из листовой стали. Годом позже была внедрена новая технология изготовления изолятора из массы «боркорунд» методом горячего литья под давлением. В 1973–1976 годах на заводе в Энгельсе была освоена технология изготовления керамической массы «Хилумин» методом изостатического прессования по лицензии английской компании «Смитс», улучшившая качества изоляторов.

За долгую историю ЗАЗС предприятие выпускало 25 типов свечей зажигания для автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, двигателей ЗМЗ, грузовиков ЗИЛ, КамАЗ, Урал, автобусов ПАЗ и РАФ, мотоциклов ИЖ, мотопил Тайга. Продукция экспортировалась в более чем 40 стран мира. К 1994 году завод выпускал ежемесячно более 4 млн свечей зажигания.

В 1997 году компания Robert Bosch GmbH приобрела контрольный пакет акций открытого акционерного общества «Завод автотракторных запальных свечей». С сентября 2004 года предприятие переименовано в ООО «Роберт Бош Саратов».

Новый век развития

С приходом Bosch производство свечей на заводе изменилось практически полностью. Установлено и используется новое высокотехнологичное оборудование, осуществляется постоянный многоуровневый контроль качества. Контракты на поставку сырья и материалов заключаются c международными поставщиками компании.

Преимуществами свечей «ЭЗ» стали улучшенные характеристики зажигания, увеличенный ресурс, экономия топлива и соответствие современным экологическим требованиям. На заводе выпускаются свечи с одним и несколькими боковыми электродами; свечи, содержащие редкоземельный металл иттрий; свечи, разработанные для двигателей, работающих на газе, и многие другие. Ежедневно предприятие производит более 180 000 свечей 385 различных типов. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в другие страны.

Продукция

ЭЗ Standard

Свечи ЭЗ Standard отличает медный сердечник в износостойком корпусе из хрома и никеля, что способствует его защите от тепловых перегрузок, коррозии и электроискровой эрозии, а также позволяет быстро достигать температуры самоочистки. Метод горячей посадки изолятора в корпус гарантирует абсолютную газонепроницаемость и точное калильное число. Благодаря специальному резистору осуществляется помехоподавление для оптимальной работы всей бортовой электроники. Шлифованный центральный электрод обеспечивает бесперебойное искрообразование и улучшенную самоочистку и теплообмен.

ЭЗ Yttrium

Благодаря использованию иттриевого сплава в центральном и боковом электродах, свечи ЭЗ Yttrium обладают повышенной стойкостью к коррозии и обеспечивают увеличенный ресурс свечи. Профильный (V-образный) боковой электрод обеспечивает улучшенное распространение пламени и более полное сгорание, что увеличивает мощность двигателя и снижает расход топлива. Керамический изолятор свечи (керамика К-5) имеет особую механическую прочность, предотвращает пробои по поверхности свечи и улучшает работу в условиях высокой влажности. Латунно-бронзовая контактная гайка обеспечивает надежный контакт с наконечником высоковольтного провода и дополнительную фиксацию для исключения самопроизвольного откручивания.

В 2015 году ассортиментный ряд расширился с появлением трех новых модификациий свечей ЭЗ Yttrium - FR7LDC+, FR7HC+ и FR7LCX+. Модель FR7LDC+ предназначена для таких автомобилей как Chevrolet Lacetti, Renault Logan, Sandero, Clio II и Kangoo, Skoda Fabia и Octavia, Volkswagen Polo, Golf IV, Caddy и других. FR7HC+ подходит для Volkswagen Polo, Jetta, Skoda Fabia, Roomster, Rapid, Praktik, SEAT Ibiza и т.д. Третья новинка FR7LCX+ предназначена для Chevrolet Aveo, Cruze, Honda Accord, Civic и CR-V, Mazda 323 и многих других.

Больше века инноваций Bosch в области свечей зажигания

Первый шаг к статусу лидера в области компонентов систем зажигания компания Bosch сделала в 1901 году. Принципиальная конструкция свечи была на тот момент уже известна, но разработчики Bosch изобрели первую эффективную систему зажигания на основе свечи и магнето высокого напряжения. Инновационная схема обеспечила надежное воспламенение топливовоздушной смеси и стала настоящим прорывом в автомобилестроении. В начале 1902 года компания Bosch получила патент и запустила серийное производство своей системы, проложив путь к массовой автомобилизации. Систему Bosch со свечей зажигания устанавливали на свои модели практически все ведущие автомобильные бренды.

Спустя почти 120 лет компания Bosch остается одним из лидирующих мировых производителей свечей зажигания. Сегодня в ассортименте Bosch есть свечи зажигания для любого типа двигателя с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок. Большинство автопроизводителей мира доверяют компании разработку систем зажигания для своих новых моделей.