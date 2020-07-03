|
Вратарь сборной Чехии подписал контракт с минским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с чешским голкипером Домиником Фурхом.
30-летний голкипер — воспитанник пражской «Славии», цвета которой защищал на протяжении восьми лет. В сезоне 2015/16 Фурх подписал контракт с омским «Авангардом», за который в итоге провел три успешных сезона. Процент отраженных бросков в этих сезонах не опускался ниже 92,6%, а в плей-офф достигал и вовсе 94%.
Сыграв 179 матчей за «Авангард», Фурх перешел в череповецкую «Северсталь», за которую провел еще 55 матчей в КХЛ (91,3%). В минувшем сезоне вратарь выступал в чемпионате Швеции за хорошо знакомый белорусским болельщикам «Эребру» — 46 матчей при 91,8% отраженных бросков.
В составе сборной Чехии Доминик дважды ездил на чемпионат мира (2016 и 2017), а также на Олимпиаду (2018). На ЧМ-2016 голкипер провёл 4 матча, в которых отразил 96% бросков.
Примечательно, что в «Эребру» на место Фурха пришел бывший вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот.
Фурх стал уже пятым вратарем «зубров». Ранее команда подписала контракты с Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым, Алексеем Колосовым и Никитой Толопило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с чешским голкипером Домиником Фурхом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)