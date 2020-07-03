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Как проходят торжества в честь Дня Независимости в регионах Беларуси

03.07.2020 13:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как проходят торжества в честь Дня Независимости в регионах Беларуси

Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус, в каждом уголке нашей страны.

В Витебске основные торжества проходят на площади Победы. Здесь находится мемориальный комплекс. Он уже давно стал визитной карточкой города.

Три огромных шпиля на 54 м взмывают вверх – так увековечили подвиг воинов освободителей, партизан и подпольщиков, которые сражались за нашу свободу в Великую Отечественную войну. Сегодня руководство области и гости возложили цветы к монументу. 

Татьяна Павлова, житель г. Витебска«День Независимости, конечно, большой праздник и для нашей семьи стараемся по возможности участвовать в мероприятиях, которые организовывает город, берём с собой родителей и весело празднуем этот праздник».

Сегодня же в центре города открыли Доску почёта – здесь лучшие предприятия в своих отраслях. А в областном музее сегодня открылась экспозиция «Защитники Отечества». Здесь появились новые фотодокументы, представлены личные вещи участников освобождения города и материалы о послевоенном восстановлении областного центра.

В Могилёве торжества по случаю Дня Независимости начались на легендарном месте памяти. В честь освободителей на Буйничском поле торжественным маршем прошли военнослужащие Могилёвского гарнизона. К Вечному огню легли цветы и венки. Представители местной власти, общественности, горожане отдали дань памяти героям, которые отстояли нашу свободу и независимость.

Для Гродно День Независимости – всегда особая дата. Город был захвачен одним из первых и пробыл в оккупации долгих 1119 дней. Поэтому сегодня главные торжества по традиции у памятника воинам-освободителям города. Почтить память всех, кто в 44-м жертвовал жизнью за общую победу, собрались представители власти, коллективы, военные, молодежь.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома: «Мой отец воевал, дошел до Берлина, вернулся, еще восстанавливал страну. И других родственников тоже немало. И награды имеют государственные. Поэтому я всегда этот праздник встречаю с особым волнением».

Особое событие праздника – гобелен Победы. Его создали гродненские мастера всего за полгода в уникальной старинной технике. Тысячи нитей, сотни символов - история войны, радость Победы, возрождение деревень и лучшие памятники городов страны. Объединяет всю картину образ неподвластной испытаниям - матери-Беларуси. 

Дань памяти героям войны отдали и жители Гомеля. В этот светлый день они по традиции встретились у Вечного огня. Гомель – первый освобожденный областной центр Беларуси. В годы войны в области действовали почти 150 партизанских отрядов, которые оказали немецким войскам невиданное сопротивление. Церемонию возглавили ветераны Великой Отечественной войны. В память о героях и их подвиге возложили венки и цветы. Для каждого белоруса это глубоко личный праздник, со своими переживаниями и историей.

Николай Чеченков: «У меня даже нет слов про этих людей. Просто эти люди всё, что от них зависело, сделали, понимаете? Чтобы были такие как мы, вы, и все люди. Конечно, гордость».

Весь день город будет пропитан атмосферой праздника. Его кульминацией станет республиканская акция «Споем гимн вместе», а ровно за час до полуночи небо раскрасится яркими цветами праздничного салюта. В Бресте празднование Дня Независимости по традиции - у памятников и обелисков. С самого утра к их подножью горожане несут цветы, вспоминая земляков, которые сражались на разных фронтах, и тех, кто освобождал Брест в июле 44-го. В эти дни утопает в цветах и легендарная цитадель, ставшая первым очагом обороны. Минута молчания в память о тех, кто, не жалея жизни сражался за независимость с первых минут войны.

На протяжении всего дня в городском парке будут проходить праздничные гулянья. Артисты и танцевальные коллективы уже готовы дарить хорошее настроение. Завершится День Независимости музыкальным вечером у стен крепости. 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир. Это то, что сегодня чувствует каждый белорус, в каждом уголке нашей страны. В Витебске основные...
 
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