|
Эта учительница русского языка «пришла в культуру» и возрождает традиции малой родины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анна убеждена: за роспись сопоцкинской писанки не стоит садиться в плохом настроении – ничего не получится. Традиции сохранять и давать им новую жизнь, свое дело страстно любить, а малую родину делать краше.
Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Еще тогда учительница русского языка и литературы даже не подозревала, что жизненная тропа приведет ее в культуру. Объединятся мастера, общими усилиями начнут сохранять наработки прабабушек.
Анна Голубцова:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Анна убеждена: за роспись сопоцкинской писанки не стоит садиться в плохом настроении – ничего не получится. Традиции сохранять и давать им новую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)