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Владимир Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась

03.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Владимир Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась

Своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась. Об этом сегодня заявил журналистам Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера, День Независимости, который отмечается в стране в день освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков, — это главный праздник. Прежде всего потому, что за него многие отдали свои жизни на полях сражений, умерли от фронтовых ран, не дожили до наших дней.

«Поэтому мы должны прежде всего помнить и ценить, что благодаря им у нас в стране мир, спокойствие, что у нас сегодня нет никаких межконфессииональных конфликтов, что наши молодые люди сегодня не воюют в каких-то горячих точках. Мы должны своим трудом, миром, согласием, взаимопониманием делать все для того, чтобы страна развивалась. Чтобы мы сохранили все то, что было сделано за годы независимости, и преумножали», — подчеркнул Владимир Андрейченко.

Говоря о вызовах, с которыми сталкивается Беларусь, он отметил, что ко всем из них надо относиться очень серьезно. «В этом деле самое главное — это экономика. Надо развивать экономику, улучшать благосостояние людей», — сказал спикер Палаты представителей.

#День Независимости #новости беларуси
БелТА

 
 
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Своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась. Об этом сегодня заявил журналистам Председатель Палаты представителей
 
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