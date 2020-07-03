Amazon и режиссеры «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Источник материала: ОНТ

Amazon Studios выпустит сериала по легендарной серии компьютерных игр Fallout. Созданием телешоу займутся режиссеры сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Тизер будущего телешоу опубликовала компания Bethesda, выпустившая последние несколько игр франшизы.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, проект будет продюсироваться геймдиректором третьей и четвертой частей франшизы Тоддом Говардом. При этом режиссеры сериала Джой и Нолан отметили, что они будут рады работать вместе с Тоддом Ховардом и остальной командой Bethesda над созданием сериала по «огромной и мрачной вселенной» одной из величайших игровых серий.

Имена исполнителей главных ролей, а также сценаристов грядущего телешоу, пока неизвестны. Впрочем, неизвестна и примерная дата релиза.

Fallout – серия компьютерных игр, выходящая с 1997 года. События серии разворачиваются в мире, пережившем ядерную войну между США и Китаем. Последняя игра серии вышла в 2018 году.

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