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Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

03.07.2020 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Александр Лукашенко: «Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит»

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Новости Беларуси. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свободу выше жизни. Об этом глава государства заявил на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

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Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Масштабное патриотическое шествие «Беларусь помнит» объединило тысячи минчан и гостей столицы. Возле монумента Победы Александр Лукашенко встречал колонну старшего поколения и ветеранов вместе с детьми и молодежью.

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В стране помнят, какую цену белорусы заплатили за свободу, поэтому эстафету мирной и спокойной жизни сегодня принимают юные белорусы – наследники подвига 40-х. Президент уверен: пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от житейских бурь и невзгод. 

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Сегодня символический день, да и вся жизнь человека, тем более государства, создана, как мне кажется, из символов. Это великий символизм, который мы наблюдаем сегодня по всей стране. Здесь, в этой тысячной колонне вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня.

Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беду.

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Где бы вы ни были: в маленьком городке, в небольшой деревеньке, агрогородке, в областных центрах или столице нашей Родины, проезжая мимо, не забывайте остановиться возле крохотного памятника, возле величественного обелиска, в деревне Борки и Ола Гомельской и Могилевской областей, в легендарной Брестской крепости, здесь, в центре нашей столицы, не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы, полевой цветок. И это нам воздастся в нашей жизни. Не должна зарасти народная тропа. Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит.

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

Праздничный телемарафон «В фарватере Независимости»

После завершения церемонии Александр Лукашенко пообщался с ветеранами, представителями дипломатического корпуса. Президент лично поблагодарил тысячи белорусов, которые пришли к монументу сегодня, чтобы всем вместе отметить главный праздник белорусской государственности.

 
Теги: Минск
 
 
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