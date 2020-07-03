Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Источник материала: Tut.by

Абдулманап Нурмагомедов, отец ММА-бойца Хабиба, скончался. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже перевезен в Москву. 13 мая он впал в кому.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.