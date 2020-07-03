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Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Источник материала: Tut.by
Абдулманап Нурмагомедов, отец ММА-бойца Хабиба, скончался. Об этом
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже перевезен в Москву. 13 мая он
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.
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Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов - чемпионов мира.
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