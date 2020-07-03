Григорий Рапота в День Независимости пожелал процветания и динамичного экономического развития

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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости у монумента Победы в Минске и в интервью журналистам адресовал поздравления с праздником всем жителям Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хотел бы всех поздравить и пожелать независимости, мира, спокойствия, стабильности. И, конечно, хотелось бы пожелать и россиянам, и белорусам процветания и динамичного экономического развития — это крайне важно для настроения, — сказал он. — Чтобы праздничное настроение, искра этого праздника сохранялась и в суровые будни, чтобы развивались белорусско-российские отношения».

Григорий Рапота обратил внимание, что 3 июля Беларусь была освобождена от фашистских захватчиков, и для сохранения памяти о героическом прошлом, событиях тех лет Союзное государство делает очень многое. В частности, он упомянул об открытии возле деревни Раковичи Светлогорского района Гомельской области мемориального знака на том месте, где в 1944 году началась операция «Багратион», которая завершилась полным освобождением Беларуси, части Польши и Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков.