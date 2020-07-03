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Двойники принцев Disney и Спанч Боба: пользователи Twitter сравнивают себя с персонажами мультфильмов
Источник материала: ОНТ
Пользователи Twitter следуют новому тренду и сравнивают себя с героями мультфильмов, публикуя коллажи. Среди появившихся примеров есть очень диснеевские принцы, полубог Мауи и даже Спанч Боб.
Мауи, персонаж мультфильма «Моана»:
Главный герой мультфильма «Атлантида»:
Аладдин:
Принцесса Мерида, «Храбрая сердцем»:
Спанч Боб:
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Двойники принцев Disney и Спанч Боба: пользователи Twitter сравнивают себя с персонажами мультфильмов
Пользователи Twitter следуют новому тренду и сравнивают себя с героями мультфильмов, публикуя коллажи. Среди появившихся примеров есть очень диснеевские принцы,...
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