Двойники принцев Disney и Спанч Боба: пользователи Twitter сравнивают себя с персонажами мультфильмов

Источник материала: ОНТ

Пользователи Twitter следуют новому тренду и сравнивают себя с героями мультфильмов, публикуя коллажи. Среди появившихся примеров есть очень диснеевские принцы, полубог Мауи и даже Спанч Боб.

Мауи, персонаж мультфильма «Моана»:

Me irl vs animated me https://t.co/5AKfh6cBON pic.twitter.com/HJzelDbJWh

— wally edge but with teeth (@AStreetprowl)