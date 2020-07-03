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Умер отец Хабиба Нурмагомедова

03.07.2020 14:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

В Москве (Россия) в возрасте 57 лет скончался дагестанский тренер, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова.

Абдулманап Нурмагомедов был выдающимся тренером, воспитавшим 18 чемпионов мира по боевому самбо. Сын и подопечный специалиста, Хабиб, является непобежденным чемпионом UFC.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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В Москве (Россия) в возрасте 57 лет скончался дагестанский тренер, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап. Об этом информируют российские...
 
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