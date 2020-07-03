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Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) в возрасте 57 лет скончался дагестанский тренер, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап. Об этом
Абдулманап Нурмагомедов был выдающимся тренером, воспитавшим 18 чемпионов мира по боевому самбо. Сын и подопечный специалиста, Хабиб, является непобежденным чемпионом UFC.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Москве (Россия) в возрасте 57 лет скончался дагестанский тренер, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап. Об этом информируют российские...
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