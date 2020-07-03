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ФОТОФАКТ: В Минске работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения
03.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минске с 2 по 5 июля на Октябрьской площади работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения: МАЗа, БЕЛАЗа, «БЕЛДЖИ», «Амкодора». Время работы с 8.00 до 20.00.-0-
Фото Андрея Покумейко
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Минске с 2 по 5 июля на Октябрьской площади работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения: МАЗа, БЕЛАЗа, «БЕЛДЖИ», «Амкодора». Время работы с 8.00...
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