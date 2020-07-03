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Жан Кастекс назначен премьер-министром Франции

03.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Жан Кастекс назначен премьер-министром Франции
Жан Кастекс. Фото Reuters

Заместитель руководителя Администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен новым главой Кабинета министров. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает ТАСС.

«Президент Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — указывается в сообщении.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.

Сегодня было объявлено об уходе в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа, который руководил правительством Франции с 2017 года. До этого во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг, 2 июля, президент Франции подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии.

БелТА

 
 
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Жан Кастекс. Фото Reuters Заместитель руководителя Администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции,...
 
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