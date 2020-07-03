Поздравление с Днём Независимости от Слуцкого отдела Департамента охраны МВД

Источник материала: Слуцк Город





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Дорогие друзья! Слуцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь от всей души поздравляет вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

3 июля — великая историческая дата для всего нашего народа. В этот день мы отмечаем освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Независимость современной Беларуси — это итог той героической Победы и трудового подвига наших предков. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за будущее нашей Родины.

Тяжелые последствия войны и гитлеровской оккупации ликвидированы поистине титаническим трудом всего белорусского народа.

Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал Великую Победу, кто поднял из руин города. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму, мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране.

Для белорусов День Независимости является днем рождения прекрасной и процветающей страны. Созидательный, ежедневный труд каждого из нас должен способствовать дальнейшему ее благополучию и социально-экономическому развитию. И сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной стоят новые задачи, залогом их осуществления является наше единство.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний! Пусть в ваших домах царят мир и согласие! С праздником!

Игорь Биркос, начальник Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

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