|
«Парад пленных бюджетников»: соцсети смеются, что 3 июля стало праздником автозаков, снайперов и Солодухи
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Беларуси отмечают государственный праздник – День независимости. В Минске весь «движ» начался с патриотического шествия «Беларусь помнит!», к вечеру намечается открытие светомузыкального фонтана – на минуточку, за 2,5 миллиона долларов, – а в нескольких точках города запустят фейервек. Тем временем соцсети иронизируют: говорят, что торжество получилось унылым, и на него почти никто не пришел – кроме, разумеется, Александра Лукашенко и бюджетников. А также милиции и ОМОНа. Да, столица вновь полна автозаками, а где-то на крышах домов даже заметили снайперов. Некоторых посетило абсурдное чувство, что День независимости безопаснее переждать дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Парад пленных бюджетников»: соцсети смеются, что 3 июля стало праздником автозаков, снайперов и Солодухи
Сегодня в Беларуси отмечают государственный праздник – День независимости. В Минске весь «движ» начался с патриотического шествия «Беларусь помнит!», к вечеру...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)