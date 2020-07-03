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«Парад пленных бюджетников»: соцсети смеются, что 3 июля стало праздником автозаков, снайперов и Солодухи

03.07.2020 14:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Беларуси отмечают государственный праздник – День независимости. В Минске весь «движ» начался с патриотического шествия «Беларусь помнит!», к вечеру намечается открытие светомузыкального фонтана – на минуточку, за 2,5 миллиона долларов, – а в нескольких точках города запустят фейервек. Тем временем соцсети иронизируют: говорят, что торжество получилось унылым, и на него почти никто не пришел – кроме, разумеется, Александра Лукашенко и бюджетников. А также милиции и ОМОНа. Да, столица вновь полна автозаками, а где-то на крышах домов даже заметили снайперов. Некоторых посетило абсурдное чувство, что День независимости безопаснее переждать дома.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Беларуси отмечают государственный праздник – День независимости. В Минске весь «движ» начался с патриотического шествия «Беларусь помнит!», к вечеру...
 
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