«Парад пленных бюджетников»: соцсети смеются, что 3 июля стало праздником автозаков, снайперов и Солодухи

Источник материала: KYKY

Сегодня в Беларуси отмечают государственный праздник – День независимости. В Минске весь «движ» начался с патриотического шествия «Беларусь помнит!», к вечеру намечается открытие светомузыкального фонтана – на минуточку, за 2,5 миллиона долларов, – а в нескольких точках города запустят фейервек. Тем временем соцсети иронизируют: говорят, что торжество получилось унылым, и на него почти никто не пришел – кроме, разумеется, Александра Лукашенко и бюджетников. А также милиции и ОМОНа. Да, столица вновь полна автозаками, а где-то на крышах домов даже заметили снайперов. Некоторых посетило абсурдное чувство, что День независимости безопаснее переждать дома.

Удалил Солодуху из друзей в ВК и Фейсбуке.

Это мой гражданский протест. — Витя с завода (@djazzzby) July 3, 2020

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Минск

День Независимости и автозаки pic.twitter.com/bHDiHxRYrL — Хлопец у шортах в лаптях под плеткой (@dolbysystem) July 3, 2020

3 %ЮЛЯ — Грустный Коленька (@sadmikalai) July 3, 2020

Конечно, невероятное достижение, что Брюс Уиллис смог прилететь на День независимости Беларуси. pic.twitter.com/F0ru1Alvpr — Млявасць і абыякавасць (@not_RW) July 3, 2020

Праздничная атмосфера веет над столицей: pic.twitter.com/SI23m6Q6LO — Pavel Stánkus (@pashapiston) July 3, 2020

От количества автозаков в центре Минска, водопроводная вода стала святой... — Nester_Pavel (@nester_pasha) July 3, 2020

Карнавал в Рио?

Фестиваль огней в Индии?



А может, День Независимости в Беларуси... pic.twitter.com/WvzrXKPvo3 — Привет Рысь (@Superior_BLR) July 3, 2020