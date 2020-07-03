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Новый цех по переработке ягод заработал в «Полесских журавинах»
03.07.2020 14:45 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинском районе 3 июля введен в эксплуатацию новый пункт сортировки и переработки ягодной продукции ОАО «Полесские журавины».
В новом производственном подразделении будет возможен полный цикл переработки сырья собственного производства – от переработки до упаковки. Запуск нового цеха дает возможность увеличить прибыль, привлечь новых партнеров и выйти на новые рынки сбыта, как внутренний, так и зарубежные.
Тут введена в эксплуатацию машина по электронной очистке ягод с мощностью более 8 тонн в смену. В результате использования установки улучшится качество продукции, что направлено на привлечение новых партнеров и увеличение конкурентоспособности продукции на рынке.
Как считают на «Полесских журавинах», будет востребована и продукция новой установленной линии по производству цукатов (сушеных ягод). Она укомплектована отечественным и импортным оборудованием с мощностью выпуска более тонны в месяц различной продукции.
К слову, на предприятии проводится интродукция новых культур: айвы японкой (цидонии), актенидии (мини-киви), которые в промышленном производстве в Беларуси больше нигде не возделывается.
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В Пинском районе 3 июля введен в эксплуатацию новый пункт сортировки и переработки ягодной продукции ОАО «Полесские журавины». В новом производственном...
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