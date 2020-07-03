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В «Парохонском» 3 июля открыли молочно-товарный комплекс «Дубновичи»

03.07.2020 14:45 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сами себе сделали подарок ко Дню Независимости – именно так можно охарактеризовать мероприятие, которое сегодня прошло в деревне Дубновичи. Здесь открыт первый пусковой комплекс МТК «Дубновичи».

В «Парохонском» 3 июля открыли молочно-товарный комплекс «Дубновичи»

Объект, ориентировочная стоимость строительства которого – 12 млн. рублей, построен за счет собственных средств ОАО «Парохонское» с привлечением кредитных банковских ресурсов.

В «Парохонском» 3 июля открыли молочно-товарный комплекс «Дубновичи»

Новый молочно-товарный комплекс рассчитан на дойное стадо в 1000 голов. Специализация комплекса – молочное производство. Установлено технологичное оборудование доильного зала производства Швеции. Введение в строй комплекса позволит получать до 4 тысяч тонн молока сортом «экстра» в год, пояснили в хозяйстве. Создано 27 новых рабочих мест.

Следует отметить, что в Пинском районе – самое большое поголовье крупного рогатого скота в Беларуси. Сегодня его хозяйствами содержится свыше 97 тысяч голов крупного рогатого скота. Пинский район – второй в Брестской области и четвертый в Беларуси сельскохозяйственный район-производитель молока. За 2019 год хозяйствами Пинщины произведено 152 005 тонн молока.

 
 
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  Сами себе сделали подарок ко Дню Независимости – именно так можно охарактеризовать мероприятие, которое сегодня прошло в деревне Дубновичи. Здесь открыт первый...
 
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