В «Парохонском» 3 июля открыли молочно-товарный комплекс «Дубновичи»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сами себе сделали подарок ко Дню Независимости – именно так можно охарактеризовать мероприятие, которое сегодня прошло в деревне Дубновичи. Здесь открыт первый пусковой комплекс МТК «Дубновичи».





Объект, ориентировочная стоимость строительства которого – 12 млн. рублей, построен за счет собственных средств ОАО «Парохонское» с привлечением кредитных банковских ресурсов.





Новый молочно-товарный комплекс рассчитан на дойное стадо в 1000 голов. Специализация комплекса – молочное производство. Установлено технологичное оборудование доильного зала производства Швеции. Введение в строй комплекса позволит получать до 4 тысяч тонн молока сортом «экстра» в год, пояснили в хозяйстве. Создано 27 новых рабочих мест.

Следует отметить, что в Пинском районе – самое большое поголовье крупного рогатого скота в Беларуси. Сегодня его хозяйствами содержится свыше 97 тысяч голов крупного рогатого скота. Пинский район – второй в Брестской области и четвертый в Беларуси сельскохозяйственный район-производитель молока. За 2019 год хозяйствами Пинщины произведено 152 005 тонн молока.